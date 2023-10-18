بوحبيب من جدة: على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبرى أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل

قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب من جدة: إن لبنان، هذا البلد المحبّ للسلام، يوجه تحذيرا صارخا اليوم: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها.
اضاف خلال مشاركته بالاجتماعي الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي: على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبرى: أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل. إن الحصار المفروض على غزة، والذي يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني، يشكل جريمة صارخة ضد الإنسانية،
كما أجرى الوزير بوحبيب سلسة مشاورات وإجتماعات تشاورية مع ٨ وزراء خارجية مشاركين في الاجتماع الوزاري: فلسطين، العراق، الامارات العربية المتحدة، تونس، البحرين، الكويت، باكستان وأندونيسيا
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