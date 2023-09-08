بوحبيب يؤكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين “اليونيفيل” والسلطات اللبنانية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقد استعرضا اجواء التجديد لليونيفيل في مجلس الامن هذا العام، حيث رحّبت المنسقة الخاصة بانتقال وزير الخارجية شخصيًا الى نيويورك لمواكبة عملية التجديد ولقاءاته المباشرة بأعضاء مجلس الامن وبالامين العام للامم المتحدة، لما لذلك من اهمية في شرح وجهة نظر لبنان. هذا واكدا على اهمية استمرار التنسيق بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية وفق ما جاء في القرار الجديد الذي تبناه مجلس الامن وبما يتوافق مع اتفاقية الـSOFA، الأمر الذي يظهر جليا ميدانيا في الجنوب في ظل التنسيق المستمر والفعّال بين الجهتين. كما تطرقا الى اهمية العمل لإيجاد حل للنقاط الحدودية البرية المتبقية تعزيزًا للاستقرار في الجنوب وحفظًا لحقوق لبنان.
وفد كويتي: واجتمع بوحبيب مع وفد من مجلس الاعمال اللبناني- الكويتي برئاسة علي خليل
حضر الاجتماع مدير المغتربين هادي هاشم في الخارجية.
وعرض الوفد لنشاط المجلس في الكويت – ولبنان وبرنامج عمله للسنة المقبلة 2024 .
ورحب بوحبيب بالوفد وشكره على جهوده التي يقوم بها، خصوصا مساعدته للبنانيين في الكويت خلال فترة جائحة الكوفيد وكذلك دعمهم للسفارة اللبنانية.
فرونتسكا: من جهة أخرى، جاء في البيان الصادر عن مكتب فرونتسا: “التقت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السيد عبدالله بوحبيب. اكدت المنسقة الخاصة ان اعتماد القرار 2695 في مجلس الأمن حول تجديد ولاية اليونيفيل يجب أن يشكل فرصة لجميع الأطراف لإعادة التزامهم بالمحافظة على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.
وذكرت بشكل خاص أهمية العمل من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006). وقالت: “من المهم المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع بما يتماشى مع القرار 1701. من أجل تحقيق هذه الغاية، يعمل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على دعم الدولة اللبنانية ويبذل المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة لإنجاز السلام والأمن في المنطقة”.
كما اكدت المنسقة الخاصة على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي. وفي جولة اجتماعاتها المقبلة، ستحث المنسقة الخاصة المعنيين على تبني مقاربة بنَاءة لتسهيل الوصول إلى حل.
وكررت المنسقة الخاصة التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وشعبه.
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