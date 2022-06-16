بوحبيب يعرض مع حداد العلاقة الوثيقة بين لبنان ومنظمة الأغذية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بوحبيب، الممثلة الجديدة لمنظمة الفاو في لبنان نورا أورابح حداد، في زيارة بروتوكولية. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقة الوثيقة بين لبنان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والسعي إلى توطيدها وإنجاز مبادرات مهمة في ميدان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان.
النائب المعاون للخارجية الكندية
واستقبل النائبة المعاونة لوزير الخارجية للشؤون الدولية في كندا سينتيا ترموشويزن، ترافقها سفيرة كندا شانتال شاستوناي، وتم البحث في العلاقات الثنائية والمساعدات الكندية للبنان وملف النزوح السوري وترسيم الحدود البحرية.
ستيفن هايكي
والتقى بوحبيب مدير الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في مكتب الخارجية والكومنولث للتنمية ستيفن هايكي. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية وترسيم الحدود البحرية والمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي والأوضاع والتطورات في المنطقة.
زيارة وداعية
كما استقبل بوحبيب سفير سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، في زيارة وداعية لانتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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