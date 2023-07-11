بوحبيب يلتقي سفراء اسبانيا والصين واليابان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس،وإطلع منه على النشاط الثقافي للسفارة في لبنان، واجواء خطة عمل اسبانيا خلال فترة رئاستها للإتحاد الاوروربي والأولويات التي ستعمل عليها.
وبحث الوزير بوحبيب مع كل من سفير الصين جيان مينجيان، و سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي، في التطورات الاخيرة في الجنوب والخروق الاسرائيلية للقرار ١٧٠١، و قرار التجديد المرتقب لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) والذي سيصدر عن مجلس الامن في نيويورك في اواخر شهر اب المقبل.
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