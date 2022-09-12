بوشكيان: الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسألة ترسيم الحدود

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”، مشيرا الى ان “المشكلة تكمن في التفاصيل”.
ولفت الى “اننا متمسكون بكل ما طرحناه من حقوق للبنان”، متمنيا ان “تكون الامور أكثر وضوحا في الايام المقبلة”.
وعن جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة، اعتبر أنها “نقطة التحول الأساسية للقطاع العام”، وقال: “ان الاتجاه هو لتوحيد سعر الصرف في الموازنة واعتماد سعر منصة صيرفة”.
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