بوشكيان: سنكمل مسيرة الشهيد بيار الجميل بتطوير الخطة الصناعية التي وضعها

اشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان عبر صوت لبنان إلى ان الصناعة لم تكن سابقًا من اولويات الحكومات المتتالية، وإلى ان الحملة الوطنية التي قام بها الشهيد بيار الجميل من وزارة الصناعة شكّلت انطلاق الشرارة للصناعة اللبنانية، وان الأزمة اللبنانية ساهمت في الإضاءة على أهمية هذه الصناعة بمقاومة الصناعيين اللبنانيين، التي تشكّل صمام الأمان الاقتصادي في لبنان، مؤكّدًا على استكمال المسيرة التي بدأها الشهيد بيار الجميل باتجاه العمل لأن تكون وزارة الصناعة وزارة مستقبلية بنظرة طويلة الأمد، وباتجاه تطوير الخطة الصناعية التي وضعها.
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