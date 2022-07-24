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بوشكيان: صلواتنا مرفوعة اليوم على نيّة فوز منتخب لبنان￼
محلي
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الأحد 24 تموز 2022
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قال النائب جورج بوشكيان:” إن صلواتنا مرفوعة، ودعاءاتنا مرافقة اليوم لمنتخب لبنان في كرة السلة في نهائيّات بطولة آسيا، على أمل تحقيق الانتصار المدوّي، وعودة اللاعبين رافعين الكأس، ومقدّمين الفوز إلى لبنان والشعب اللبناني.  لقد تابعنا بشوق وحماس واعجاب وتقدير آداء فريق منتخب الأرز، الذي واكبه فريق تدريبي واداري وفنّي وتقني كان على مقدار المسؤولية. وها إنّ اللبنانيّين يثبتون يوماً بعد يوم الابداع والتفوّق العالمي في ميادين رياضية وفنّية وصناعية وطبّية وعلميّة.”

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