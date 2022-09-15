بوشكيان هنأ مياس: لوحات جمالية أبهرت العالم￼

هنأ وزير الصناعة جورج بوشكيان “لبنان واللبنانيين بالفوز الذي حقّقته فرقة ميّاس، وانتزعت هذه الباقة من اللبنانيات الفنّانات الراقيات على المستوى العالمي المرتبة الأولى في مسابقة أميركية هي ايضاً الأولى على صعيد المواهب”.
وقال:” كبر قلبنا وفرحتنا وعزّتنا بالمدرّب وكامل الفريق. لقد أبهرونا بمهارات ولوحات جماليّة راقصة تنافس عروض برودواي وليدو وغيرهما. لقد كانت اشعاعات مضيئة حملت اسم لبنان واشراقته إلى النجومية العالميّة. شكراً مياس ومبروك وهنيئاً للبنان ولجميع اللبنانيين في لبنان والمهجر.”
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