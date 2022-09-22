بوشكيان يؤجل تسجيل المصانع الأجنبية في لبنان

اصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اليوم القرار رقم ۷۰ /۱، ويقضي بتأجيل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية.
وجاء في القرار:
“إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم ۱3173 تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط
التعيين الخاصة في بعض وظائفها)
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريـخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به بشأن
تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نسخة تبلغ الى:
– الجريدة الرسمية للتفضل بالنشر
– وزارة الاقتصاد والتجارة
– وزارة المالية المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك
– المجلس اللبناني للاعتماد
– معهد البحوث الصناعية
– جمعية الصناعيين اللبنانيين
-اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
– مؤسسة المحفوظات الوطنية”.
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