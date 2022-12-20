بوشكيان يؤجّل تسجيل المصانع الأجنبية المؤهّلة لتصدير منتجاتها الى لبنان

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 115/1 ونصّ على “تأجيل العمل بالقرارين 70/1 تاريخ 22/9/2022 و رقم 53/1 تاريخ ٢٠١٩/٥/٩ والجدول رقم1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية.”
وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط
بناء على القرار رقم ۱/۵۳ تاریخ ۲۰۱۹/۵/۹ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية،
بناء على القرار رقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ المتعلق بتأجيل تطبيق القرار رقم 1/53 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما ياتي:
المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرارين رقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ و رقم ۱/۵۳ تاریخ ۲۰۱۹/۵/۹ والجدول رقم 1 الملحق به في شأن تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية حتى تاريخ ۲۰۲۳/۱/١٥.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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