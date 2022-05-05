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بوشكيان يحدّد آلية استخدام كيميائي في المصانع￼
محلي
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الخميس 05 أيار 2022
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أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً حدّد فيه آلية تنفيذ القرار ٤٣/ المتعلق باستخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية.

وجاء في القرار:

“إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243تاريخ5/4/2001(تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018تاريخ 12/6/2002(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء

     المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 (استخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية)،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 22/3/2022،

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية حفاظا على السلامة العامة ودرءا للحوادث من انفجارات وحرائق وغيرها والتي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة،

بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة الصناعة و نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان الموقعة بتاريخ 13/12/2021 التي تعهدت النقابة بموجبها تقديم الخبرات والاختصاصات اللازمة للمصانع المعنية من اجل تطبيق القرار 43/1 المذكور أعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تطبق أحكام القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 على المصانع التي تتعامل و/أو تصنع المواد المنصوص عليها في الجدول أدناه:

1ADHESIVES       المواد اللاصقه
2AIR FRESHNERSمرطبات الهواء
3CLEANING MATERIALSمواد التنظيف
4CONSTRUCTION CHEMICALS & MATERIALSمواد البناء
5COSMETICS           مستحضرات تجميل
6DETERGENTS          المنظفات
7DISINFECTANTS المطهرات
8EXPLOSIVESالمتفجرات
9FERTILIZERS الاسمدة
10FIRE EXTINGUISHINGطفايات الحريق
11CARBONATED BEVERAGESمشروبات غازية
12HAIR PRODUCTS  منتجات الشعر
13INDUSTRIAL GASES غازات صناعية
14PAINTS              الدهانات
15PERFUMERY    العطور
16PHARMACEUTICALSالمستحضرات الصيدلانية
17RUBBER AND PLASTICSالمطاط  و البلاستيك
18SHAMPOOالشامبو
19SOAP الصابون
20SPONGE and FOAMالاسفنج والرغوة
21WAX   الشمع
22FIRE WORKS المفرقعات
23PESTICIDESالمبيدات
24METALS AND PRECIOUS METALS المعادن والمعادن الثمينة
25PAPERS & CARTONSالكارتون و الورق
26PRINTING PRESSالطباعة
27PETROLEUM AND ITS DERIVATIVESالنفط و مشتقاته
28ALKIDES  الكيدات
29ALCOHOL BEVERAGESالمشروبات الروحية
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