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بوشكيان يحذر من رفع أسعار السلع المصنعة محليا
محلي
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الجمعة 19 أيار 2023
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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن “ما يتم تداوله عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب اعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي ليس صحيحا، ويؤدي إلى بلبلة في الأسواق وتفلت الأسعار عن غير وجه حق، ومن دون الالتزام بارتفاع النسب الحقيقية للرسوم”.

وذكر “المستوردين والتجار والصناعيين بأن المواد الأولية المستوردة لزوم الصناعة، كما الآلات الصناعية معفاة من الرسوم الجمركية. وبالتالي، لا مبرر لزيادة أسعار السلع المنتجة في لبنان، لا سيما منها المنتجات الغذائية”.

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