بوشكيان يلتقي حاكم ولاية سان لويس المكسيكية

اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم مع حاكم ولاية سان لويس في المكسيك ريكاردو غالاردو، في حضور القنصل الفخري رئيس النادي اللبناني في المكسيك جاك ساهاكيان ونائب الرئيس نقولا ابراهيم.
وتأتي زيارة الحاكم إلى بيروت، انطلاقاً من اهتمامه وتمسكه بتعزيز الروابط بين سان لويس ولبنان، لا سيما بسبب تعلقه الشخصي بإقامة العلاقات الوطيدة مع لبنان، واحترامه ومحبته للبنانيين في المكسيك.
وشرح ان “سان لويس منطقة صناعية كبيرة، تبعد ساعة بالطائرة وخمس ساعات عن ولاية تكساس الأميركية، كما هي قريبة من كندا، ولديها سوق تسويقية مهمة جدا إلى كل من الولايات المتحدة وكندا فضلاً عن السوق المكسيكية”.
وأوضح أن “التسهيلات التي يمنحها للمستثمرين اللبنانيين تقوم على تقديم الأراضي لإقامة المصانع، إضافة إلى أمور أخرى”. ووجه دعوة للوزير بوشكيان لزيارة المكسيك.
وردّ بوشكيان مرحباً بالحاكم، مؤكداً تلبيتها، شاكراً على استقبال اللبنانيين في المكسيك، “وهم يشكلون جالية مهمة، واندمجوا في المجتمع وأصبحوا من نواته وعصب الاقتصاد”.
كما أثنى على عاطفة الحاكم، واهتمامه بنقل الخبرات اللبنانية والاستفادة منها في المكسيك. وأكد أن “هذه الطروحات والأفكار قابلة للتطوير والبحث مع المستثمرين والصناعيين”، كما أبدى الاهتمام بالاستثمار المكسيكي في لبنان “كونه نقطة انطلاق مركزية وتصديرية إلى البلدان العربية والإفريقية”.
وشجّع “إقامة المشاريع الإستثمارية والتكاملية المشتركة في قطاعات الغذاء والدواء والمشروبات الروحية والغازية والذهب وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.
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