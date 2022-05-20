بوشكيان يلزم المصانع عدم استعمال الطحين المدعوم

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراَ ألزم فيه المصانع المنتجة لسلع مصنعة من مادة الطحين استعمال الطحين غير المدعوم.
وجاء في القرار:
“المادة الأولى: على جميع المصانع باستثناء أفران الخبز على أنواعه، المنتجة لسلع تستعمل مادة الطحين في انتاجها التزام استعمال الطحين غير المدعوم، أو في حال استعمال الطحين المدعوم دفع فرق السعر لصالح مصرف لبنان.
المادة الثانية: على جميع المطاحن العاملة في لبنان، التزام إما عدم تسليم الطحين المدعوم الى المصانع المعنية بالمادة الأولى أعلاه أو الزام هذه المصانع بدفع فرق السعر الى مصرف لبنان.
المادة الثالثة:تتولى الوحدات المختصة في وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة لا سيما مديرية حماية المستهلك.
المادة الرابعة: تتعرض المصانع والمطاحن المعنيّة بهذا القرار للاجراءات المنصوص عليها قانونا في حال المخالفة”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا