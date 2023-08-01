بوشكيان يهنّئ قائد الجيش: لبنان بحاجة ماسة إلى جيشه

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، أن “الجيش هو العيد والفرح والاستقرار”.
وقال: “لقائد الجيش العماد جوزاف عون والضباط والجنود تهانينا القلبية بعيدهم. هم عنوان الفخر والشهامة والاعتزاز والتضحية. لبنان بحاجة ماسة إلى جيشه، القوة الحامية للحدود، الداحرة للارهاب، والمثبتة للأمن في الداخل”.
أضاف: “ان لبنان المستقر والآمن، بفضل جيشه، يشكل البيئة الحاضنة للتعليم والاستثمار والصناعة والسياحة. وشعب لبنان واقف جانب كلّ عسكري على الحاجز، أو في مهمات قتالية أو في ثكنته وجهوزيته”.
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