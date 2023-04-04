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بوشكيان يواصل جولاته الميدانية: الصناعة اللبنانية علامة جودة وابتكار
محلي
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الثلاثاء 04 نيسان 2023
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جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان على مصنع bma للدهانات في الوادي الصناعي في نهر الموت. وقال:” كما في كلّ زيارة خاطفة غير معلن عنها أو محضّر لها، أجد أن عملية الإنتاج والإجراءات الحمائية والتدابير المطلوبة تجري وفق ما هو مخطّط لها، وبحسب أجندة موضوعة لتلبية الزبائن وتأمين الطلبيات بحسب المواصفات والمعايير والشروط الفنية والتقنية، إضافة إلى استخدام المواد الأولية عالية الجودة. أدعو التاجر والمورّد والمصدّر والمستهلك إلى الاطمئنان للمنتج الوطني كونه يشكّل علامة جودة وابتكار، ويتمتّع بقدرة تنافسية أهّلته للدخول إلى أكثر الأسواق العالمية الواعدة.”

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