بوصعب: يجب اتخاذ موقف صارم تجاه الأوضاع في الجنوب وحرب الابادة على غزة!

أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أنه من الاشخاص الذين طالبوا بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع في الجنوب وحرب الابادة التي تتعرض لها غزة من قبل العدو الاسرائيلي، لافتاً الى انه اذا استمرت المجازر على هذا الشكل فستتغير وجهة المنطقة وقد يطال هذا الأمر لبنان، لذلك يجب اتخاذ موقف صارم بما يتعلق بموضوع الحرب على غزة والأحدث الجارية في الجنوب.
بوصعب أكد بعد جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية، الأمر الأهم هو اننا قد يكون لدينا فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية، كما أن الحرب والخطر الذي يداهمنا هو فرصة لانتخاب الرئيس، من أجل اتخاذ قرارات بالسياسة والاقتصاد لانتشال بلدنا من هذا الوضع، معتبراً أنه على الأفرقاء ان يعترفوا بأنهم يريدون اقامة مساع لانتخاب رئيس، سائلاً: تضييع الوقت لمصلحة من؟
وختم قائلاً: يجب التوجه اليوم الى انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا