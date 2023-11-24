بوغدانوف استقبل سفير لبنان لدى روسيا واتصل بجنبلاط

استقبل المبعوث الخاص للرئيس بوتين الى الشرق الأوسط وافريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار تلبية لطلبه.
واشار بيان صادر عن السفير بو نصار الى انه “جرى خلال اللقاء تبادل موسع للآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل التفاقم الحاد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مع إيلاء الاهتمام الخاص للوضع الذي قد ينفجر في لبنان”.
وشدد الجانب الروسي على” عدم السماح بتوسع التصعيد المسلح وانخراط دول المنطقة الأخرى فيه”. كذلك تمت الإشارة الى “ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف من أجل تحقيق تسوية شاملة ومستدامة في الشرق الأوسط بناء على المرجعيات الثلاث القانونية الدولية الموجودة”.
كما تم التطرق الى المسائل الملحة المتعلقة بمواصلة العمل لتعزيز العلاقات الروسية اللبنانية المتعددة الأوجه.
وجرى بحضور السفير بو نصار اتصال هاتفي بين بوغدانوف والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
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