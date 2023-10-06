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بول مرقص يشرح: هذا ما يعنيه فتح البحر أمام النازحين السوريين! وهذا هو المسؤول !
حوار اليوم
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الجمعة 06 تشرين الأول 2023
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حوار اليوم مع د. بول مرقص رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية

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