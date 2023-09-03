بويز: لم ننتخب رئيسا من دون حوار ولو غير مُعلن

أعلن وزير الخارجية السابق فارس بويز الى انه “لا يفهم رفض البعض لفكرة الحوار بالمُطلق خاصة انه لا يوجد فريق واحد يمكنه ايصال مرشّحه الى سدة الرئاسة والتوازنات تفرض التوافق، ومن يقول انه يرفض الحوار بالمطلق وكأنه يقول أنه يريد الخراب”.
واوضح بويز في حديث تلفزيوني، الى انه “ليس لدينا ديموقراطية بمفهومها الغربي بل ديمقوراطية توافقية والمخرج لهذه الأزمة هو الحوار الذي يؤدي الى التوافق والجلسات تأتي نتيجة هذا التوافق”. ولفت الى انه “فوق الدستور المكتوب هناك الدستور الأممي ودستور الدنيا يحتم حوارا بين الفرقاء، وبكل تاريخ لبنان لم ننتخب رئيسا من دون حوار ولو غير مُعلن”
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