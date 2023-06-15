بو حبيب: أزمة النزوح تهدّد النموذج اللبناني!

أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من بروكسل، أننا “نستقبل 1.5 مليون نازح سوري منذ بدء الصراع في سوريا، الأمر الذي أثّر على اقتصادنا المحلي ومجتمعنا”.
وقال بو حبيب: “الشعب اللبناني استقبل بكرم السوريين وأزمة النازحين اليوم تُؤثر على الوضع السياسي في البلد ما يُهدّد النموذج اللبناني”.
وتابع: “النزوح السوري يُؤثّر على الاقتصاد والبيئة ووفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ5 مليارات دولار سنويًّا بسبب استضافة النازحين”.
ولفت إلى أنه “يتم التركيز على مساعدة النازحين السوريين من قبل المجتمع الدولي الذي لا يتجاوب مع مطالب لبنان”.
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