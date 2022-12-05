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بو حبيب استقبل الوفد الاوروبي والبحث تركز على ملف النزوح والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي
محلي
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الإثنين 05 كانون الأول 2022
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب عصر اليوم في مكتبه وفد البرلمان الاوروبي برئاسة جوردان بارديلا، حيث تم البحث في العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي والتنسيق بينهما وملف النزوح السوري والاوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان.

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