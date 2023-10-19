بو حبيب استقبل دي وايلي: نريد سماع الصوت الأوروبي في الدفاع عن حقوق الإنسان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، سفيرة الاتحاد الاوروبي ياندرا دي وايلي. وخلال للقاء، تم البحث في الأوضاع والتطورات في غزة و المنطقة.
وثمن بو حبيب “الموقف الاخلاقي لرئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل حول ضرورة وقف التصعيد، وإيصال المساعدات الى غزة، وحماية المدنيين، ومطالبة اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني”.
وقال: “نريد سماع الصوت الأوروبي عاليا في الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة”.
وطالب من دي وايلي ب”نقل هذه الرسالة”.
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