بو حبيب التقى الكاردينال بارولين: الفاتيكان قلق على لبنان

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائه امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في روما: توافقنا انه لا حل سوى حل الدولتين وضرورة استمرار الهدنة وصولا” الى وقف اطلاق نار دائم”.
وتابع: “شعرت بقلق فاتيكاني على الوضع وعلى المراوحة السياسية في لبنان، ولمست تفهم الفاتيكان لموقفنا من موضوع النزوح ورغبة بالمساعدة”.
وسيعود الوزير بوحبيب من روما الى بيروت غدا بعد انهاء جولة اتصالات دبلوماسية تخللها عدة محطات في كل من بروكسل ولاهاي وبرشلونة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا