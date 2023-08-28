بو حبيب التقى غوتيريس لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية اليونيفيل

تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب اليوم إجتماعاته في نيويورك، فإلتقى مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية اليونيفيل.
وكان الوزير بوحبيب قد التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم اعضاء غير دائمين في مجلس الامن وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية اليونيفيل أيضًا.
تلى ذلك اجتماع بين وزير الخارجية اللبناني ووكيل الامين العام للشؤون الانسانية والاغاثة مارتن غريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الاخيرة.
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