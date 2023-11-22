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بو حبيب بعد لقائه نظيرته الهولندية: شرحت لها مخاطر النزوح وتراجع قدرتنا على ضبط الهجرة
محلي
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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب  في لاهاي بوزيرة خارجية هولندا هانكة برونز سلوت، وصرح بعد اللقاء قائلا: “طلبت مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل لوقف استهدافها المتعمد للصحافيين اللبنانيين واستعمال الفوسفور الابيض المحرم دوليا”.
واضاف: “توافقنا على أهمية حل الدولتين وخطر العنف المتصاعد في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين.”
وقال بو حبيب: “شرحت للوزيرة مخاطر النزوح على لبنان، وان قدرتنا على ضبط الهجرة غير الشرعية الى اوروبا تتراجع في ظل تدهور الاوضاع في الشرق الاوسط”.
وتابع: “شكرت نظيرتي الهولندية على قرار  بلادها زيادة الدعم للنازحين والمجتمع اللبناني المضيف وشجعتها على تقييم فوائد دعم الادارات اللبنانية الرسمية، لا سيما مسائل الشؤون الاجتماعية.”

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