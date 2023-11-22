بو حبيب بعد لقائه نظيرته الهولندية: شرحت لها مخاطر النزوح وتراجع قدرتنا على ضبط الهجرة

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في لاهاي بوزيرة خارجية هولندا هانكة برونز سلوت، وصرح بعد اللقاء قائلا: “طلبت مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل لوقف استهدافها المتعمد للصحافيين اللبنانيين واستعمال الفوسفور الابيض المحرم دوليا”.
واضاف: “توافقنا على أهمية حل الدولتين وخطر العنف المتصاعد في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين.”
وقال بو حبيب: “شرحت للوزيرة مخاطر النزوح على لبنان، وان قدرتنا على ضبط الهجرة غير الشرعية الى اوروبا تتراجع في ظل تدهور الاوضاع في الشرق الاوسط”.
وتابع: “شكرت نظيرتي الهولندية على قرار بلادها زيادة الدعم للنازحين والمجتمع اللبناني المضيف وشجعتها على تقييم فوائد دعم الادارات اللبنانية الرسمية، لا سيما مسائل الشؤون الاجتماعية.”
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