بو حبيب تبلغ من تادا استمرار دعم اليابان للبنان وأثار مع باول ملف النازحين السوريين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، المدير الاول لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا في وزارة الخارجية اليابانية ماساهيرو تادا الذي يقوم بجولة في المنطقة.
وخلال اللقاء عبر تادا عن استمرار “دعم بلاده للبنان وامكانية توسيع مجالات التعامل بين البلدين وتبادل الدعم في المنظمات الدولية. كما تم التطرق الى اهمية استكمال الاجراءات الحكومية بهدف تسريع بدء عمل مكاتب “جايكا” في بيروت.
وتم البحث أيضا، في الاوضاع في فلسطين المحتلة، حيث أكد الضيف الياباني على استمرار تمسك اليابان بحل الدولتين.
كما عرض الوزير بو حبيب موقف لبنان من قضية النازحين السوريين، مشددا على “ان التمويل الذي يقدمه اليابان وغيره من الدول الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ينبغي ان يذهب لتمويل عودة النازحين السوريين الى بلادهم استنادا الى مهام المفوضية نفسها”.
سفير بريطانيا
كما التقى الوزير بوحبيب سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول، وبحثا في موضوع النازحين السوريين والتحديات التي يواجهها لبنان في هذا المجال.
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