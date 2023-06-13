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بو حبيب تسلم رسالة من نظيره اليوناني السابق
محلي
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الثلاثاء 13 حزيران 2023
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب رسالة من نظيره اليوناني السابق نقلتها اليه سفيرة اليونان لدى لبنان كاترين فونتولاكي، وخلال اللقاء تم البحث في العلاقات الثنائية ، والتطورات المحلية والاقليمية.

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