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بو حبيب عرض الاوضاع مع شيا وفرونتسكا
محلي
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الثلاثاء 04 تشرين الأول 2022
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 إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا ، وتم البحث في الاجتماعات التي كان عقدها بوحبيب في نيويورك مع المسؤولين الاميركيين كما تطرق البحث في الاستحقاقات السياسية اللبنانية المقبلة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جوانا ورونيكا
وبحث الوزير  بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مشاركته في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفي عمل المنظمات التابعة لها في لبنان.

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