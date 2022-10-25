بو حبيب عرض مع طراف ملف النازحين السوريين وتداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، وتم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان وتداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية على أوروبا والمنطقة. كما وتطرق البحث الى موضوع الاصلاحات والمفاوضات مع البنك الدولي.
واستقبل بوحبيب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان UN Women السيدة رايتشل دور- ويكس في زيارة بروتوكولية. وتم البحث في البرامج والمشاريع التي يقوم بها مكتب UN Women في لبنان ومجالات التعاون وتطوير تلك البرامج.
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