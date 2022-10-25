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بو حبيب عرض مع طراف ملف النازحين السوريين وتداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية
محلي
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الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022
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 التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، وتم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان وتداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية على أوروبا والمنطقة. كما وتطرق البحث الى موضوع الاصلاحات والمفاوضات مع البنك الدولي.
 
واستقبل بوحبيب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان UN Women السيدة رايتشل دور- ويكس في زيارة بروتوكولية. وتم البحث في البرامج والمشاريع التي يقوم بها مكتب UN Women في لبنان ومجالات التعاون وتطوير تلك البرامج.

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