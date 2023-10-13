بو حبيب: “متضامنون مع غزة”… عبداللهيان: أميركا تدعو للسلام وتدعم نتنياهو

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في مقرّ الوزارة بظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وبعد اللقاء، حذّر بوحبيب من أنّ “استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها”.
وأضاف أنّ “تجاهل الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبب الأساسي لما حصل في غزة ونحن متضامنون مع أشقائنا في القطاع”.
بدوره، قال عبداللهيان أنّ “إسرائيل تشن حربا ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة”.
وأضاف: “اتفقنا في وجهات النظر مع بو حبيب بضرورة وقف العدوان الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل”.
كما حذّر عبداللهيان من “امتداد الأحداث الجارية في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة إذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع”.
وتابع: “أميركا تدعو من جهة للسلام ومن جهة أخرى تدعم نتنياهو في قتل المدنيين في غزة وهذا أمر مضحك فعلاً”.
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