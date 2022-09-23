بو حبيب واصل نشاطاته في نيويورك… إليكم التفاصيل￼

واصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب نشاطاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي، والقى كلمة لبنان في الاجتماع الوزاري حول “الاونروا”، في حضور الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حيث شدد على “اهمية سد العجز في موازنة “الاونروا” والعناية باللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد”.
واجتمع بو حبيب مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو وتباحثا في كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وتشاورا في عدد من الملفات الاقليمية. كما وعد بزيارة لبنان للتوقيع على بروتوكول اعادة تأهيل وترميم مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت.
ووقع الوزير بوحبيب مع وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف على اتفاقية الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الديبلوماسية الخاصة والخدمة بين البلدين.
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