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بو حبيب يعرض سبل التعاون مع وفد من مجلس أوروبا
محلي
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الأربعاء 03 أيار 2023
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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع وفد من مجلس أوروبا برئاسة منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط في مجلس أوروبا لسبل التعاون، وتم البحث في المواضيع التي يمكن للمجلس المساهمة فيها، خصوصا لجهة حقوق الإنسان والمواضيع المتعلقة بالاتجار بالبشر .

ويشار إلى أن المجلس الأوروبي يبدأ غدا ورشة عمل حول “الرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص”، في فندق “موفنبيك”، في بيروت، تستمر يومين.

كما التقى بوحبيب  قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان – “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لازارو،  وتناول البحث عمل “اليونيفيل” والتعاون بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة.

وثمن بوحبيب “دور قوات اليونيفيل في حفظ السلم والأمن في الجنوب”.

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