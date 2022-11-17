بو صعب: أنا مع الذهاب الى دولة مدنية وأدعو دائماً الى الحوار والتفاهم

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب، التصويت للوزير السابق زياد بارود، قائلا: “قمت بإعادة التصويت مرة أخرى علّ الوضع يتغير، ووجدت حصوله على صوتين آخرين”.
واضاف بو صعب: “هذا ومن دون كتلة او حزب يتبناه، ولا اعرف اذا يريد التواصل مع الاخرين الان، ولو أنه غرّد بعدم اعلان ترشحه حاليا، وانا لم أدفع بأي اتجاه، ومن باب التحليل، كان هناك صوت بالسابق لزياد حايك والذي لم يطرح اليوم”.
وأشار إلى أنّ “الأكيد أنه تم حسم تفسير الدستور”، بشأن نصاب الثلثين لجلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنّ “أهمية ما حصل اليوم أنه كانت هناك ورقة للنائب ميشال ضاهر ولم تُلغَ رغم أنّه كاثوليكي”.
كما شدد على “أنني على تواصل دائم مع الجميع”، مؤكدًا في سياق آخر أنّ “لا فكرة لديّ حول زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى فرنسا”. واضاف “أنا مع الذهاب الى دولة مدنية ودائمًا أدعو الى الحوار والتفاهم”.
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