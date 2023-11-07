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بو صعب استقبل هوكشتاين بحضور شيا: الحل يجب أن يبدأ بوقف سريع لإطلاق النار
محلي
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الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي
السيد اموس هوكشتين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن و ذلك بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والوفد المرافق، وتناول البحث التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الأخيرة على جنوب لبنان و انعكاسات ذلك على المنطقة حيث اكد بو صعب ان الحل يجب ان يبدأ بوقف سريع لإطلاق النار واحترام القوانين الدولية و وقف قتل المدنيين والأطفال، من جهته اكد هوكشتين على ضرورة إبعاد الحرب عن لبنان والحفاظ على الاستقرار والأمن .

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