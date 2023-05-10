موقع البرامج
نشرات الأخبار
بو صعب التقى سفير مصر: لاعادة التواصل مع الدولة السورية
محلي
|
الأربعاء 10 أيار 2023
Post Views: 303

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم ، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي حيث ناقش الطرفان الاوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاقات الداهمة.

وتطرق اللقاء لموضوع المستجدات حول قرارات جامعة الدول العربية، بحيث أوضح بو صعب انه “يجب على الحكومة اللبنانية الا تتأخر بموضوع اعادة التواصل مع الدولة السورية لاعادة ترميم ما بلغته العلاقات الرسمية من فتور بسبب الخلافات الداخلية اللبنانية والتي تسببت بخسارة كبيرة دفع ثمنها اللبنانيون والاقتصاد اللبناني”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com