بو صعب دعا الى انتخابات نيابية مبكرة بسبب العجز عن انتخاب رئيس

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى أنّه “من الواضح أن بعض الأفرقاء الذين كانوا يؤيدون مرشحًا للرئاسة الآن يريدون الذهاب إلى الوسط، وإن لمن نتفاهم مع بعضنا لن نحل هذه المعضلة”.
وشدد تصريح له من مجلس النواب عقب لقائه رئيس المجلس نبيه بري، على أنّ “التفاهم يحتاج إلى حوار والبلد لا يتحمل 3 أشهر”، معلنًا “أنني تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، إذا عجِز أن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب الرئيس، وبري لم يعترض على هذا الكلام وقال لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة”.
وأكّد أنّ “ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إنّ كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس”.
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