بو صعب من بعبدا: لبنان حصل على حقوقه الكاملة￼

تمنى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن ينهي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية كما بدأه باصدار مراسيم النفط والغاز، مشدداً على أن لبنان قد حصل على كامل حقوقه في الاتفاق الذي ابرم مع العدو الاسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وقال بو صعب بعد تسليم الرئيس عون الصيغة النهائية من بعبدا: “توصلنا الى حل يرضي الطرفين ولم تكن المهمة سهلة لأن الاتفاق بين لبنان وبلد عدو وهذا جهد عملت عليه الادارة الاميركية واستطيع القول إنه منصف وعادل”، مضيفاً: “الجميع بانتظار ما سيصدر عن لبنان حول هذه الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع العدو”.
وأوضح أن الاتفاق النهائي مع العدو الاسرائيلي يرسي الاستقرار في المنطقة ويعطي الامل، مضيفاً: ” هناك تفاهم حصل بين توتال والعدو الاسرائيلي وسنحصل على حقوقنا كاملةً من حقل قانا والعدو يأخذ حقه من شركة توتال وليس من الحصة اللبنانية من النفط”.
وتابع بو صعب: “اتمنى عدم الدخول في سجالات “مين تراجع ومين ما تراجع” ولبنان حصل على كامل حقوقه وملاحظاته اخذت بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن القرار النهائي بالقبول أو رفض الاتفاق النهائي لترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي يعود الى موافقة الرؤساء الثلاث.
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