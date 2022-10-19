بو صعب: هوكشتاين يحمل للبنان اتّفاق الترسيم لتوقيعه الأسبوع المقبل

كشف نائب رئيس مجلس النواب المكلف من رئيس الجمهورية ميشال عون ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الياس بو صعب، عن أنّ “الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملاً نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ليوقّعه مسؤولون لبنانيون”.
وأكد بو صعب لوكالة “رويترز” أنّ “هوكشتاين آتٍ الأسبوع المقبل ومعه الاتفاق الذي سنوقّعه”، من دون أن يذكر متى سيتمّ توقيع الاتفاق.
وأبلغ الطرفان واشنطن بشكل مستقلّ بالموافقة على الاتفاق، وفق النص. ومن المقرّر أن تُرسل الولايات المتحدة إخطاراً بعد ذلك للطرفين بأنّ الاتفاق دخل حيّز التنفيذ ومن ثم ترسل الدولتان إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.
وقال هوكشتاين أمس الثلاثاء، في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، إنّه “سيزور المنطقة الأسبوع المقبل”، من دون أن يحدّد تواريخ أو وجهات، مضيفاً أنّ “الرئيس اللبناني ورئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد سيقرّران في شأن التوقيع. وتابعوا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة”.كشف نائب رئيس مجلس النواب المكلف من رئيس الجمهورية ميشال عون ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الياس بو صعب، عن أنّ “الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملاً نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ليوقّعه مسؤولون لبنانيون”.
وأكد بو صعب لوكالة “رويترز” أنّ “هوكشتاين آتٍ الأسبوع المقبل ومعه الاتفاق الذي سنوقّعه”، من دون أن يذكر متى سيتمّ توقيع الاتفاق.
وأبلغ الطرفان واشنطن بشكل مستقلّ بالموافقة على الاتفاق، وفق النص. ومن المقرّر أن تُرسل الولايات المتحدة إخطاراً بعد ذلك للطرفين بأنّ الاتفاق دخل حيّز التنفيذ ومن ثم ترسل الدولتان إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.
وقال هوكشتاين أمس، في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، إنّه “سيزور المنطقة الأسبوع المقبل”، من دون أن يحدّد تواريخ أو وجهات، مضيفاً أنّ “الرئيس اللبناني ورئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد سيقرّران في شأن التوقيع. وتابعوا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة”.
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