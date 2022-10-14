بو صعب: هوكشتاين يعمل على حل أزمة الكهرباء في لبنان

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديثٍ لوكالة “يورو نيوز”، أن الوسيط الأميركي “هوكشتاين وبالتوازي مع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كان يعمل على اتفاق مواز لحل أزمة الكهرباء.
أما بالنسبة إلى تقدير الثروة البحرية فقد أشار بو صعب بأن الدراسة التي أجرتها توتال أكدت أنه “يوجد في حقل قانا 1.7 تريليون متر مكعب من الغاز، مقابل 2.2 تريليون في كاريش.
وقال بو صعب: هناك كاريش الشمالي، ومن المتوقع أن الكمية المتواجدة فيه هي 1.1 و1.2 في كاريش الجنوبي، ما يصل إلى 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز، إلا أن هذه الأرقام تبقى مجرد احتمال إلى أن يبدأ الحفر.
رجّح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن يتم تسليم الرسائل الموقّعة من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحسب الآلية التي وُضعت في آخر أسبوع من شهر تشرين الأول.
وأكد بو صعب اعتبار لبنان إسرائيل دولة عدوّة ومغتصبة لأراضيه، وأضاف أن اليوم ولأول مرة وبوساطة جداً ذكية من قبل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وبطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن، نجح لبنان في الوصول إلى اتفاق بدون أن يكون هناك شراكة سياسية أو تطبيع، مشدداً على أن المصلحة العليا لدى جميع الجهات اليوم هي احترام هذا الاتفاق لأن البديل عنه هو الفوضى.
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أن أزمة الطاقة التي تمرّ بها القارة الأوروبية لعبت دوراً بتسهيل إتمام الاتفاق، مشيراً إلى أنّ ما يحدث في أوروبا منح لبنان فرصة كبيرة لإنجاز هذا الاتفاق وللحصول على كامل حقوقه. وتابع: الجانب الإسرائيلي يُدرك أنه استفاد من خلال هذا الاتفاق بعد أن بات قادراً على إنتاج الغاز بمجرد أن منح لبنان حقه في إنتاج غازه.
وعن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قال بو صعب إنه من الطبيعي أن يرفع نبرة خطابه وينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، كون إسرائيل ستشهد انتخابات مبكرة. ولفت إلى وجود فرصة أمام إسرائيل بعد توقيع اتفاق لإنتاج الغاز إلى أوروبا، وقال: هناك فرصة اقتصادية مهمّة جداً لتل أبيب في حال بدأت بتصدير الغاز إلى أوروبا، خاصّة مع الحاجة الأوروبية الملحّة لأي إمدادات إضافية.
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