بو صعب يبحث مع فرونتسكا في ملف النازحين وترسيم الحدود￼

استقبل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب في مكتبه في المجلس قبل ظهر اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وعرض معها لسبل التعاون مع المجلس النيابي وتطوير العمل في هذا الاطار.
وأفاد مكتب بو صعب انه “تم التطرق الى ملف النازحين والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الاطار، وضرورةالعمل لايجاد حل عادل. وتم مناقشة أهمية ترسيم الحدود البحرية والتشنج المحتمل في المنطقة في حال لم تنجح المساعي الأخيرة.
كما استقبل بو صعب المدير العام الزراعة لويس لحود .
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