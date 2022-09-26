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بو صعب يطلب تعديل المادة ١١٥ لتشمل الزيادة متممات الراتب للعسكريين و المتقاعدين
محلي
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الإثنين 26 أيلول 2022
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طلب نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب و عند الوصول على المادة ١١٥، تعديل المادة لتشمل الزيادة متممات الراتب للعسكريين و المتقاعدين بجميع القوى العسكرية والامنية ويجب تصحيح القرارات الماضية التي ظلمت العسكريين منذ سنوات طويلة

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الإثنين 26 أيلول 2022
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