بو صعب يطلب تعديل المادة ١١٥ لتشمل الزيادة متممات الراتب للعسكريين و المتقاعدين

طلب نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب و عند الوصول على المادة ١١٥، تعديل المادة لتشمل الزيادة متممات الراتب للعسكريين و المتقاعدين بجميع القوى العسكرية والامنية ويجب تصحيح القرارات الماضية التي ظلمت العسكريين منذ سنوات طويلة
طلب نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب و عند الوصول على المادة ١١٥، تعديل المادة لتشمل الزيادة متممات الراتب للعسكريين و المتقاعدين بجميع القوى العسكرية والامنية ويجب تصحيح القرارات الماضية التي ظلمت العسكريين منذ سنوات طويلة
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