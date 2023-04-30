بو عاصي: مصير الامة اللبنانية أصبح في خطر نتيجة النزوح السوري

واصل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي جولته في الولايات المتحدة الاميركية، وكانت محطته امس في نيويورك، حيث عقد اجتماعات مع ممثلي الدول في الامم المتحدة ومجلس الامن برفقة رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن الدكتور جوزف جبيلي، الدكتور ميلاني رفول والمسؤول في “القوات اللبنانية” في الانتشار غسان أبو سليمان.
بداية، التقى بو عاصي المسؤولين في مكتب الامين العام للامم المتحدة ومن ثم إجتمع الى ممثلي فرنسا والامارات العربية المتحدة والقاصد الرسولي، حيث شدد خلال هذه اللقاءات على “ضرورة ايجاد حل لعودة النازحين السوريين الى بلادهم وعدم الاكتفاء بالقول ان الظروف ليست مؤاتية اليوم لعودتهم وشكر لبنان على استضافتهم”. وقال: “إن مصير الامة اللبنانية اصبح في خطر نتيجة هذا النزوح”.
كما تطرق بو عاصي الى قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه “من غير المقبول التعمية على المسؤوليات والافلات من العقاب”. كذلك، نوه بخطوة مجلس حقوق الانسان لافتا الى ان “هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق لاجلاء الحقيقة وكافة الملابسات في إنفجار 4 آب.
وشرح بو عاصي لمحاوريه خطورة شل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وما لذلك من اثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، داعيا الى “الاحتكام للدستور والروح الديموقراطية التي لطالما ميزت لبنان”.
وشدد في لقائه مع القاصد الرسولي في نيويورك السفير غابرييل كاتشا (الذي كان قاصدا رسوليا في لبنان)، على الخطر الذي يهدد الدور المسيحي في لبنان.
هذا، ويلتقي بو عاصي اليوم الجالية اللبنانية في نيويورك ونيو جيرسي.
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