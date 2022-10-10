بو عاصي: ملف الترسيم معقّد￼

أكد النائب في تكتل الجمهورية القوية بيار بو عاصي أن ملف الترسيم مُعقّد وكبير ويكاد يصل لخواتيمه لكن دخول “حزب الله” وتلويحه بالحرب عبر رسائل المسيرات بلا حساب للدولة والدستور مرفوض.
تابع: تصرّف “الحزب” يساهم بعرقلة المفاوضات ومن المفروض أن يكون النواب على اطلاع على اتفاق الترسيم بشكل رسمي ليس عبر الاعلام وفق ما تنص عليه المادة 52 من الدستور. ونتيجة سياسة “الحزب” وحلفائه وعلى رأسهم “الوطني الحر” وتحالف الفساد مع السلاح انعزل لبنان عن الدول وتحديداً الخليجية وليس الحصار الأميركي الذي أوقف الاستثمارات والحركة الخارجية للبنان.
وأضاف: ما يعنينا أن الدولة اللبنانية دخلت بالمفاوضات عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ونحن اصطفينا وراء الدولة بقرارتها بهذا الملف.
بو عاصي أكد أن لا ارتباط مباشر بين الترسيم وانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. وأردف: لا يمكن للنواب الـ63 الاجتماع على خيار واحد والسبب الأساسي هو أن النائب جبران باسيل متمسّك بترشيحه ولا يستطيعون أن يُنَصبّوا على باسيل علماً أن “الحزب” يريده لتغطية فساده. وأردف: لا خيار سوى الاستمرار بالتواصل والحوار مع النواب التغييرين لإقناعهم بضرورة التماسك. فالمعركة ما زالت في بداياتها. هناك مرشح نال ٤٠ صوتا والمنطق أن تلتف الاقلية مع الأكثرية في قوى المعارضة بوجه منظومة “الورقة البيضاء” و”تعطيل النصاب”.
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