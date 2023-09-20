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بيار رفول في كلام لافت: التطورات سبقت بري وحواره لم يعد ضرورياً، وقائد الجيش خارج المعادلة
نبض بيروت
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الأربعاء 20 أيلول 2023
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نبض بيروت مع الوزير السابق الدكتور بيار رفول

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