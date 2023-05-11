بيانان لوزارة المال

أعلنت وزارة المال في بيان، أنه “نظراً إلى اقتراب نهاية المهلة المحددة للاستفادة من أحكام المادة 22 من الموازنة العامة 2022 حيال الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في أوقات سابقة، ستعمد الوزارة إلى افساح المجال أمام المكلفين باستمرارية عمل مركزها الإلكتروني يومي السبت والاحد في 13 و14 أيار الحالي كيوم عملٍ عادي، ليتسنى لمن يرغب في التسديد إلكترونياً واجراء العمليات المتوجبة.
الشؤون العقارية
من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية- دائرة تملك غير اللبنانيين/نفي الملكية، عن معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة حصراً يومي الثلثاء والاربعاء من كل أسبوع.
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