بيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

يرحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن الاتفاق بعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية. ويشيد الاتحاد الأوروبي بالروحية البناءة لكل من الطرفين في هذه المهمة وكذلك بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة.
يشكل الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان إنجازاً مهماً، وسيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما وكذلك في استقرار المنطقة وازدهارها. ونحن نشجع الأطراف على متابعة عملها البنّاء، بما في ذلك في اتجاه التعاون في مجال الطاقة والتنمية الإقليميين. وهذا الأمر أساسي في أوقات التحديات الأمنية الدولية وأزمة الطاقة العالمية.
ويبقى الاتحاد الأوروبي مستعداً لمتابعة تطوير شراكاته مع لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الآيلة إلى تحقيق التعاون الإقليمي لصالح الجميع.
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