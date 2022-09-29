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بيان صادر عن اتحاد نقابات موظفي المصارف… ماذا جاء فيه؟
محلي
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الخميس 29 أيلول 2022
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صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي :

عقد مجلس مندوبي الاتحاد جلسةً طارئةً خُصّصت لمناقشة التطورات المُستجدة على الصعيد الأمني في القطاع المصرفي ، فاعتبروا أن ما تعرّض له الزملاء في فروع المصارف التي شهدت خروقاتٍ أمنيّةٍ مرفوضٌ ولا يجوز تكراره مهما كانت الاسباب والمبررات .

كما أكدوا على أن التعاطي الرسمي مع أزمة الودائع هي التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بقطاعهم المصرفي ، وطالبوا الدولة بسلطتَيها التشريعية والتنفيذية إلى الاسراع في إقرار القوانين التي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه الازمة المالية المصرفية وتُعيد الودائع إلى أصحابها ، وقد فوّض مجلس المندوبين المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : دعوة كل العاملين في القطاع المصرفي إلى المشاركة في الاعتصام الذي سيُنفّذ يوم الأربعاء في 12 تشرين الأول 2022 تحت شعار ” أمن وسلامة المصرفيين خطٌ أحمرٌ ” .

ثانياً : متابعة الإجراءات القانونية التي من شأنها إيقاف التهديدات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي باقتحام المصارف بقوة السلاح .

ثالثاً : تفويض المجلس التنفيذي باتخاذ القرار المناسب رداً على أي عملية تؤدي إلى تهديد سلامة الزملاء في مراكز عملهم .

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