بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائبة ندى البستاني رداً على بيان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.. ماذا جاء فيه؟

صدر عن المكتب الاعلامي للنائبة ندى البستاني البيان الآتي، تعليقا على بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي:
نأسف أن ليس لرئيس حكومة تصريف الأعمال الوقت الكافي او القدرة لكي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق وقدمها فريقي السياسي لقطاع الكهرباء. كان عليه في أضعف الإيمان التنبّه لتاريخ مشروع المرسوم الذي عرضه على الرأي العام والذي وقعتُه يوم كنت وزيرة للطاقة. كان الأجدى به أن يسأل دوائر رئاسة الحكومة عن مشروع المرسوم هذا المودع لديها منذ سنة ٢٠١٩ ولم يتم البتّ فيه حتى اللحظة.
إن الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ١٠ ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي.
في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور.
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