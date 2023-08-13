بيان صادر عن النمور رفاق داني شمعون

ورد في أحد المقابلات للنائب السابق فارس سعيد كلام ذكر فيه أن حافظ الأسد ساعد في معارك تل الزعتر
يهم النمور توضيح أن من أسقط تل الزعتر هم رجال المقاومة اللبنانية وبطليعتهم النمور الأحرار بقيادة ميدانية مباشرة للقائد الشهيد المغدور داني شمعون وكان قرار إسقاط المخيمات الفلسطينية صدر من حزب الوطنيين الأحرار برئاسة الرئيس كميل نمر شمعون وسقط للنمور الكثير من الشهداء الابطال ليبقى لبنان وطن للجميع وكان الهدف إسقاط مؤامرة لبنان وطن بديل للفلسطينيين
وندعو النائب السابق إلى احترام من ضحى بنفسه ليبقى للبنانيين وطن ذات سيادة يتنعم به الكثيرون ومنهم النائب وعائلته وندعوه إلى سؤال أهل قريته الابطال من النمور الذين شاركوا في المقاومة ذودا عن لبنان وكرامة اللبنانيين
وإذ نتفهم عدم معرفة النائب السابق تفاصيل ما جرى كونه لم ينخرط يوما للدفاع عن بلده ولم يكن يوما ممن حملة السلاح لصون الكرامة الوطنية
واننا إذ نطلب من جميع المهتمين بمعرفة ما حصل العودة إلى وثاىقي النمور في حرب لبنان الذي عرضته شاشة OTV وإعدته الإعلامية سينتيا يمين الاضطلاع على الكثير من التفاصيل واسرار تلك الحقبة
المجد والخلود لشهدائنا الابطال
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا